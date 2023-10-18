كشف طبيب الطوارئ الدكتور ناصر العيسى أن متلازمة اليد والقدم والفم قد تمنع الطفل من تناول الطعام بسبب وجود بثور في اللسان؛ ما يتطلب التدخل الطبي العاجل منعاً للجفاف.

ولفت العيسى إلى أنه بالرغم من وجود هذه البثور فإنها لا تسبب حكة في اللسان بالرغم من أنها تسبب الألم للأطفال.

أعراض متلازمة اليد والقدم والفم

وأشار العيسى خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن من بين أعراض متلازمة اليد والقدم والفم، ارتفاع درجة الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من اليوم الثاني للعدوى، يصاحبها بثور عادة ما تكون في باطن اليد والقدم والفم.

وفي وقت سابق كشف استشاري طب أطفال الدكتور نصر الدين الشريف، أن متلازمة اليد والقدم والفم التي قد تصيب الأطفال قبل عامين عبارة عن عدوى فيروسية، تكون بحدوث البثور أو تقرحات في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، ويمكن أن تصيب العدوى الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها تحدث عادة عند الأطفال دون سن الخامسة.

تأثير ضعف المناعة

وأشار إلى أن الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر تضررًا من الفيروس، حيث لا يتمكن الجسم من مقاومته أو سرعة استشفاء الأعراض المبكرة، مما يسمح لتضاعفها وتأخير استجابة العلاج، كما أن الأطفال الذين يعانون من فيروس الإنفلونزا ثم تنتقل إليهم تلك العدوى هو الأكثر ضررًا، حيث يتعرضون لأكثر الأعراض حدة”.