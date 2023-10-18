متلازمة اليد والقدم والفم قد تمنع الطفل من تناول الطعام وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام والتأمينات تعلق السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية درب الوطن تبدأ أعمالها في حفر الباطن لنقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً 9 سنوات من عهد الملك سلمان .. نهضة تنموية شاملة وضعت المواطن في الصدارة أجواء الرياض تشبه المدن الساحلية بعد ارتفاع الرطوبة لـ70% ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت قرب 92 دولارًا لحظة اقتحام سفارتي إسرائيل في الأردن وتركيا
كشف طبيب الطوارئ الدكتور ناصر العيسى أن متلازمة اليد والقدم والفم قد تمنع الطفل من تناول الطعام بسبب وجود بثور في اللسان؛ ما يتطلب التدخل الطبي العاجل منعاً للجفاف.
ولفت العيسى إلى أنه بالرغم من وجود هذه البثور فإنها لا تسبب حكة في اللسان بالرغم من أنها تسبب الألم للأطفال.
وأشار العيسى خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن من بين أعراض متلازمة اليد والقدم والفم، ارتفاع درجة الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من اليوم الثاني للعدوى، يصاحبها بثور عادة ما تكون في باطن اليد والقدم والفم.
وفي وقت سابق كشف استشاري طب أطفال الدكتور نصر الدين الشريف، أن متلازمة اليد والقدم والفم التي قد تصيب الأطفال قبل عامين عبارة عن عدوى فيروسية، تكون بحدوث البثور أو تقرحات في الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين، ويمكن أن تصيب العدوى الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها تحدث عادة عند الأطفال دون سن الخامسة.
وأشار إلى أن الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر تضررًا من الفيروس، حيث لا يتمكن الجسم من مقاومته أو سرعة استشفاء الأعراض المبكرة، مما يسمح لتضاعفها وتأخير استجابة العلاج، كما أن الأطفال الذين يعانون من فيروس الإنفلونزا ثم تنتقل إليهم تلك العدوى هو الأكثر ضررًا، حيث يتعرضون لأكثر الأعراض حدة”.
فيديو | طبيب الطوارئ د. ناصر العيسى: متلازمة اليد والقدم والفم قد تمنع الطفل من تناول الطعام بسبب وجود بثور في اللسان مما يتطلب التدخل الطبي العاجل منعا للجفاف#برنامج_اليوم pic.twitter.com/eRnk49ZEfR
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 18, 2023