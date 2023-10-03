متى موعد حساب المواطن الدفعة 71 ؟

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يترقب ملايين المستفيدين من حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 71 من الدعم استحقاق شهر أكتوبر الجاري، في الوقت الذي لم تصدر فيه نتائج الأهلية بعد، فيما لا يزال السؤال الأكثر إلحاحًا حول استمرار الدعم الإضافي، الذي تقرر صرفه بموجب توجيهات ملكية كريمة حتى دفعة سبتمبر الماضي.
ونتائج الأهلية هي خطوة أساسية تسبق إيداع مبلغ الدعم بأيام، حيث يقوم البرنامج بشكل دوري بمراجعة البيانات والتأكد من استحقاق المسجلين فيه للدعم، وبعد صدور نتائج الأهلية يمكن لكل مستفيد رئيسي الاستعلام عن مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن.
وفي أكثر من مناسبة شدد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري حتى لا يتم وقف الدعم عن المستفيدين وفي حال تجاوز المدة التي ينبغي فيها تحديث البيانات يتم وقف الدعم ولا يصرف إلا بعد تقديم اعتراض بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إيقاف الدعم.
ومن المتوقع إن شاء الله أن يتم إيداع الدفعة 71 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، حيث اعتاد البرنامج على إيداع الدعم في موعد ثابت مع تقديمه أو تأخيره ليوم واحد في حال تصادف الإيداع مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.
وتعد صلاحية المستندات إحدى النقاط المهمة التي يغفل عنها العديد من المستفيدين مثل مستندات إثبات الاستقلالية حيث إنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء المستند تصبح حالة الأهلية ” غير مؤهل” ولا بد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.