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شكوى وجهها مواطن إلى شركة المياه

مجارٍ ورائحة كريهة علي امتداد شارع الملك سعود بالدمام

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
مجارٍ ورائحة كريهة علي امتداد شارع الملك سعود بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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شكا مواطنون من وجود تسريب مجارٍ وتجمع مياه ذات رائحة كريهة على امتداد شارع الملك سعود بحي النور على اليمين قبل كوبري الضاحية، في الدمام.

ونشر مواطن مقطع فيديو على منصة إكس، بيّن وجود مياه الصرف الصحي على مساحة كبيرة، حيث طالب ناشر المقطع بسرعة حل المشكلة من جانب شركة المياه الوطنية والجهات المعنية.

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تفاعل المياه

وتفاعلت المياه مع البلاغ بالقول: نأمل منك تزويدنا بالإحداثيات عبر الخاص والاسم الثلاثي ورقم الجوال للتواصل لتتم خدمتك بإذن الله.

وتعمل شركة المياه على العديد من مشاريع الصرف الصحي في مختلف المناطق؛ بهدف زيادة نسبة التغطية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وفقًا لأعلى معايير الجودة التي تتبعها في تنفيذ مشاريعها لتحقيق الأهداف المرجوّةِ منها.

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