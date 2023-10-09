لقطات توثق اجتياح بق الفراش للحافلات في بريطانيا تواصل+ مبادرة نوعية ابتكارية لتنمية طاقات الموهوبين في الإعلام وتطوير قدراتهم مجارٍ ورائحة كريهة علي امتداد شارع الملك سعود بالدمام موسيماني: رحلت عن أهلي جدة لسببين وأنا مثل جوارديولا أهم ما ستنقله حاملة الطائرات الأمريكية لشرق المتوسط دعمًا لإسرائيل لها 4 فوائد .. سر تدرب نجوم المنتخب السعودي بأقنعة الأكسجين القطط السائبة تهديد صحي وخطورة على الأطفال 9 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في السعودية أسعار النفط وسط توقعات صعودية بضغط من التوترات في الشرق الأوسط 3 نجوم من الدوري الإنجليزي مرشحون للانضمام لـ دوري روشن
شكا مواطنون من وجود تسريب مجارٍ وتجمع مياه ذات رائحة كريهة على امتداد شارع الملك سعود بحي النور على اليمين قبل كوبري الضاحية، في الدمام.
ونشر مواطن مقطع فيديو على منصة إكس، بيّن وجود مياه الصرف الصحي على مساحة كبيرة، حيث طالب ناشر المقطع بسرعة حل المشكلة من جانب شركة المياه الوطنية والجهات المعنية.
وتفاعلت المياه مع البلاغ بالقول: نأمل منك تزويدنا بالإحداثيات عبر الخاص والاسم الثلاثي ورقم الجوال للتواصل لتتم خدمتك بإذن الله.
وتعمل شركة المياه على العديد من مشاريع الصرف الصحي في مختلف المناطق؛ بهدف زيادة نسبة التغطية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وفقًا لأعلى معايير الجودة التي تتبعها في تنفيذ مشاريعها لتحقيق الأهداف المرجوّةِ منها.
@NWCcare سلام عليكم
هناك تسريب مجاري و تجمع مياه ذات رائحه كريهه علي امتداد شارع الملك سعود حي النور علي اليمين قبل كبري الضاحيه عند بوفيه طعمية بدر . نرجو الملاحضه و حل الإشكاليه . انظر الفديو المرفق. pic.twitter.com/gWU5lhwBHV
— Abdulkareem A Alhela (@abdulkareemalhe) October 9, 2023