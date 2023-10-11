مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف لحملة الدبلوم انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196.20 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار وسحب رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا مباشرًا للفلسطينيين 3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية قصة حزينة وراء أقراط كيت ميدلتون في اليوم العالمي للصحة النفسية 11 أكتوبر ولم ينقطع الإنترنت عن العالم طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي لقطات جوية تكشف حجم الدمار في غزة
أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:
– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)
– مسؤول النظام الأول (Senior System Administrator)
– رئيس قسم الحلول الإلكترونية (E-Solution Section Head)
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– الإدارة التنفيذية
– السكرتارية
– السكرتارية التنفيذية
– إدارة المكاتب
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أو ما يعادلها
مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا