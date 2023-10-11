مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف لحملة الدبلوم

أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)

– مسؤول النظام الأول (Senior System Administrator)

– رئيس قسم الحلول الإلكترونية (E-Solution Section Head)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الإدارة المكتبية

– الإدارة التنفيذية

– السكرتارية

– السكرتارية التنفيذية

– إدارة المكاتب

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– أو ما يعادلها

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا