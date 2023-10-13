مجموعات نارية .. نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2024

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كشفت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقرر إقامتها في دولة كوت ديفوار عن مواجهات نارية في مرحلة دور المجموعات.
وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو”.
المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.
المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.
المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.
المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، نامبيبا”.
المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.
وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.