مجموعة STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بأكثر من 92 مليون ريال

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تهنئته لمجموعة ‎ stcعلى تجديد رعايتها لموسم الرياض 2023 بحلته الجديدة.

92 مليون ريال

وأوضح آل الشيخ أن قيمة الرعاية تجاوزت 92 مليون ريال، حيث تمثل أعلى فئة رعاية بالموسم، مقدمًا بهذه المناسبة شكره إلى عليان الوتيد الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية ولمجلس الإدارة ممثلة بالأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس المجلس.

ويستقطب موسم الرياض العديد من الرعاة والشركات من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، والتي تحرص على استثمار حجم الفرص والشراكات الواعدة التي يخلقها الموسم الذي يشكل أهمية كبرى في مجال التسويق والرعاية والاستثمار، وما يوفره من فرص نجاح مضمونه لشركائه، حيث يجذب كل عام ملايين الزوار من مختلف دول العالم، وتتسابق على الفوز برعاياته كبرى الشركات والرعاة.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.