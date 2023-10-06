محاور عديدة لقوة وتأثير الأفلام القصيرة وتحديات صُناعها

استضاف البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023، مخرجين حائزين على جوائز الأوسكار ونظرائهم من السعودية، في ندوة حوارية عنوانها “أفلام قصيرة: قوة القصة وعمق الأثر”، لمناقشة أهمية اختيار الأشخاص المناسبين لإنتاج الأفلام القصيرة، وضرورة تغليف القصة بحبكة درامية جيدة، فضلًا عن توفر الدعم المالي اللازم.

وقال الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير “An Irish Goodbye” المخرج توم بيركلي: إن المحتوى يجب أن يتناسق مع التصوير والأفلام القصيرة، مع أهمية انتهاز الفرصة من خلال ذلك النوع من الأفلام لاكتشاف المهارات بشكل أكبر، وبنطاق أوسع لما تمتلكه من قوة محددة كونها تحصرك بمدة معينة لإظهار الفلم بأفضل صورة ممكنة.

وعن حجم التأثير، أفاد بأن التصوير الجيد يكون مؤثرًا بشكل أفضل وأكبر من الأفلام الطويلة، لافتًا إلى أنه تعلم التمثيل والأفلام من الميدان، والتجربة ضمن فريق متعاون جدًّا.

مهارات النجاح

وبين أن إيجاد الحلول والتعامل مع كل ما يطرأ أثناء الإنتاج هو أحد مهارات النجاح والإبداع.

أما المخرج روس وايت وهو أيضًا شريك توم بيركلي في جائزة الأوسكار، فقد تحدث عن التغلب على التحديات والصعوبات لصناعة الأفلام من خلال الحب والشغف للعمل، فيما يكون التحدي بشكل أساسي هو الحصول على التمويل لإنتاج الفيلم، معتبرًا الأفلام القصيرة تدريبًا جيدًا للوصول إلى الأهداف.

وتابع قائلًا: “الوقت القصير لمدة الفيلم قد يصعب تصوير بعض المشاهد، إلا أن الشغف الذي يدفعنا للوصول إلى مقصدنا وأهدافنا يجعلنا نعمل بإبداع، ونفكر خارج الصندوق، عبر إيجاد الشخصيات الملائمة للتعاون”.

من جهتها، ذكرت المخرجة والكاتبة السعودية سارة بالغنيم: “من المهم أن نبدأ بالأفلام القصيرة، لأنها ذات تأثير وعمق أكبر، كما أنها طريقة للاكتشاف والتجربة قبل الانتقال إلى الأفلام الطويلة، فضلًا عن كونها أداة مفيدة لإيجاد الأشخاص المناسبين للتعامل معهم، وتساعدك على فهم نفسك أكثر كصانع أفلام”.

تحديات كثيرة

وقالت: إن التحديات التي تواجه صناع الأفلام متنوعة وكثيرة، وتتعلق بالجوانب الإبداعية والتشريعية والتمويلية والقوانين الخاصة، بالإضافة إلى إيجاد الأشخاص الكفؤة، وتلافي الأخطاء حتى تتأكد أنك في بيئة آمنة للتعلم والنمو والتجربة والتصالح مع فكرة الرفض.

وترى بالغنيم أنه يجب لعب دور أكبر في صناعة الأفلام القصيرة، خصوصًا في جانبي التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى النواحي اللوجستية المتمثلة في إيجاد التمويل والفريق المناسب، ونقل النص للإنتاج بطريقة سلسة والتعلم من الأخطاء.

يُذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة وتستمر حتى السابع من أكتوبر الجاري، في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار “وجهة ملهمة” بمشاركة 1800 دار نشر موزعة على 800 جناح، من 32 دولة، فيما تحل سلطنة عمان ضيف شرف دورة هذا العام.