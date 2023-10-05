محرز وفيرمينو وماكسيمان يمثلون 80% من قوة الأهلي

يُقدم الثلاثي رياض محرز، روبرتو فيرمينو وآلان سانت ماكسيمان مستوى مميزًا مع النادي الأهلي، ليكونوا الأبرز في صفوفه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق محرز وفيرمينو وماكسيمان

ويُشكل الثلاثي محرز وفيرمينو وماكسيمان القوة الهجومية الضاربة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث ساهموا في تسجيل 81.25% من أهداف الراقي في دوري روشن السعودي.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 16 هدفًا خلال 8 مباريات خاضها في دوري روشن السعودي، وساهم الثلاثي محرز وفيرمينو وماكسيمان في تسجيل 14 هدفًا منهم.

ونجح الجزائري رياض محرز في تسجيل 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وأحرز البرازيلي فيرمينو 3 أهداف وصنع هدفًا، فيما سجل الفرنسي ماكسيمان هدفًا، وصنع هدفين آخرين.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذك في قمة مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي جدة المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.