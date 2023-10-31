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محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتفاق

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اليوم ضد نظيره الاتفاق.

مباراة الأهلي ضد أبها

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أبها على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة الأهلي ضد أبها
موعد مباراة اليوم – المصدر @ALAHLI_FC

وكان الراقي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العين بنتيجة 3\2، فيما خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بطاقة الصعود، بعدما تغلب على هجر بهدف دون رد.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يدفع يايسله بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد أبها اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة في الكلاسيكو ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، رياض محرزـ جابري فيجا، آلان سانت ماكسيمين وروبرتو فيرمينو.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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