محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتفاق

استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اليوم ضد نظيره الاتفاق.

مباراة الأهلي ضد أبها

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أبها على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الراقي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العين بنتيجة 3\2، فيما خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بطاقة الصعود، بعدما تغلب على هجر بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يدفع يايسله بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد أبها اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة في الكلاسيكو ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، رياض محرزـ جابري فيجا، آلان سانت ماكسيمين وروبرتو فيرمينو.