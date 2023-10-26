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بدون احترام القانون الدولي سيكون العالم في حالة من الفوضى

محمد الجدعان: السعودية تعطي الأولوية لتهدئة الاضطرابات في المنطقة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
محمد الجدعان: السعودية تعطي الأولوية لتهدئة الاضطرابات في المنطقة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتجه أنظار العالم أجمع نحو منطقة الشرق الأوسط، بعد الاضطرابات التي نشأت فيها نتيجة الحرب بين حماس وإسرائيل، فيما تسعى أطراف عربية وغربية من أجل احتواء الموقف، بينما جاءت الجهود السعودية في مقدمة تلك الجهود لاحتواء الأزمة في فلسطين.

جهود السعودية لتهدئة التوترات

وأشارت قناة “إن بي سي” الأمريكية، إلى أن المملكة العربية السعودية تعطي الأولوية لتهدئة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة لحديث وزير المالية محمد الجدعان، الأربعاء، بشأن الحرب في المنطقة.

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وقالت القناة: إن وزير المالية محمد الجدعان تحدث عن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وقد دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى وقف إطلاق النار.

احترام القانون الدولي

وقال الجدعان، خلال حلقة نقاشية أدارتها قناة NBC الأمريكية في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: نحن نبذل الكثير من الجهود مع شركائنا لتهدئة الاضطرابات في المنطقة. وبحث وزير المالية محمد الجدعان، الأربعاء، جهود السعودية لتهدئة الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الجدعان، خلال حلقة نقاشية أدارتها NBC الأمريكية: “تعاطفنا مع أولئك الذين يعانون، من المدنيين والضحايا أينما كانوا، ويجب احترام القانون الدولي، فبدون احترام القانون الدولي، سيكون العالم في حالة من الفوضى”.

التواصل السعودي مع الشركاء الإقليميين

وأضاف: “لذلك نحن بحاجة إلى الهدوء، نحن بحاجة إلى الحكمة، نحن بحاجة إلى التعاون لتحقيق الهدوء والتأكد من عدم التصعيد”.

وقال الوزير: “لقد رأينا ذلك في المنطقة التي حدث فيها الكثير من التهدئة قبل السابع من أكتوبر، مما جلب الكثير من الأمل للمنطقة، ولا نريد أن تعرقل الأحداث الأخيرة ذلك”. وتابع: “لذلك نحن نبذل الكثير من الجهود مع شركائنا لضمان عودتنا إلى ما كنا عليه ومواصلة مسار التطوير”.

الحرب بين حماس وإسرائيل

وكانت الحرب المتصاعدة بسرعة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بدأت في 7 أكتوبر الجاري بعد أن نفذت حماس هجومًا مفاجئًا غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص. ومنذ ذلك الحين، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية والحصار الشامل على قطاع غزة المحاصر بالفعل والذي تسيطر عليه حماس إلى مقتل أكثر من 6000 فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقد دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون جدوى حتى الآن.

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