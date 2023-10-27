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قبل مواجهة الرياض بالدوري اليوم

محمد الدعيع لجمهور الطائي: حضوركم المحفز لتحسين المسار

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
محمد الدعيع لجمهور الطائي: حضوركم المحفز لتحسين المسار
المواطن - فريق التحرير

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وجه حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع رسالة إلى جماهير الطائي، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الرياض اليوم.

رسالة محمد الدعيع لجماهير الطائي

ونشر محمد الدعيع، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو لحضور جماهير الطائي الكبير، وتشجعيهم للاعبين، ووجه إليهم رسالة بضرورة التواجد في المدرجات لدعم وتحفيز الفريق.

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جماهير الطائي
جماهير الطائي – المصدر spl

وقال محمد الدعيع: “عندما كنت لاعبًا في صفوف الطائي، كنت أنتظر بشغف أنا وزملائي المباريات التي تقام على أرضنا في حائل، لأننا نعلم كيف يكون حضور جمهور الطائي وقوة تأثيره فينا كلاعبين وأيضًا تأثيره على الخصم مهما كانت قوته ومهما كان اسمه”.

وواصل محمد الدعيع حديثه قائلًا: “والآن وفي هذا الزمان ازداد قوة وتأثيرًا جمهور العز، لذا حضوركم هو المحفز والمحرك للاعبين لتحسين المسار وإعادة الطائي إلى الطريق الصحيح ناديكم يناديكم يا أوفياء”.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

مباراة الطائي ضد الرياض

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

 

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