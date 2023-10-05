محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

عمق العلاقات

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة واليابان.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.