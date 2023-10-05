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بحثا أوجه التعاون المشترك

محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء اليابان
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

عمق العلاقات

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة واليابان.
كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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