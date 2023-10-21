Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتلافي التداعيات الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم

محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، مع السيناتور الأمريكي السيد ليندسي غراهام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، حيث أكد سمو ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
كما أكد سمو ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة
فيما حضر من الجانب الأمريكي عضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ميريلاند من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية رود آيلاند من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ماين من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة سوزان كولينز، ومن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ديلاوير من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية كونيتيكت من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور كوري بوكر، وعضو الحزب الديموقراطي عن ولاية ألاسكا من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور دانييل سوليفان، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ألاباما من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة كاتي بريت، والسفير الأمريكي لدى المملكة السيد مايكل راتني.

قد يهمّك أيضاً
توصيات جديدة لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي E

توصيات جديدة لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي E

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم