محمد بن سلمان يُجري اتصالًا هاتفيًّا برئيسي كوريا وإندونيسيا ورئيس الوزراء التايلندي

محمد بن سلمان يُجري اتصالًا هاتفيًّا برئيسي كوريا وإندونيسيا ورئيس الوزراء التايلندي ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي وتعادل النصر تعليق مثير من حساب الأهلي بعد الفوز على الاتحاد نرجس محمدي تفوز بنوبل من خلف قضبان سجون إيران فمن هي؟ الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس تركيب أول قطعة نووية في تاريخ مصر بمحطة الضبعة نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن 6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة رئيس جمهورية كوريا السيد يون سيوك يول.
وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بن البلدين في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.
كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
كذلك أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية التايلندية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.