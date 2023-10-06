محمد بن سلمان يُجري اتصالًا هاتفيًّا برئيسي كوريا وإندونيسيا ورئيس الوزراء التايلندي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة رئيس جمهورية كوريا السيد يون سيوك يول.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بن البلدين في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.

رئيس إندونيسيا

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء التايلندي

كذلك أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية التايلندية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.