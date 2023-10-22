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بعد تألقه اللافت مع ليفربول

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج 2023

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم المصري الدولي محمد صلاح، الأنظار مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في عام 2023، ليتصدر قائمة مميزة.

تألق محمد صلاح في 2023

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي في عام 2023، حيث شارك في 31 مباراة، وسجل 19 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وظهر محمد صلاح بشكل مميز في الموسم الرياضي الماضي، رغم تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، واحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا، وصنع 13 هدفًا.

وبدأ محمد صلاح منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، ونجح في تسجيل 7 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى الآن، ليحتل بهم وصافة الهدافين، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ليفربول في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الفوز على نظيره إيفرتون بالأمس بهدفين دون رد سجلهما صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

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