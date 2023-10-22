محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج 2023

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خطف النجم المصري الدولي محمد صلاح، الأنظار مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في عام 2023، ليتصدر قائمة مميزة.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي في عام 2023، حيث شارك في 31 مباراة، وسجل 19 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.
وظهر محمد صلاح بشكل مميز في الموسم الرياضي الماضي، رغم تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، واحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا، وصنع 13 هدفًا.
وبدأ محمد صلاح منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، ونجح في تسجيل 7 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى الآن، ليحتل بهم وصافة الهدافين، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الفوز على نظيره إيفرتون بالأمس بهدفين دون رد سجلهما صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.