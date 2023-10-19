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بعد غدٍ في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون
المواطن - محمد سمعه

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سيعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، على النجم المصري محمد صلاح في مباراة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

وتُقام المباراة بعد غدٍ في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تبدأ المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب الأنفيلد.

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وقبل مباراة السبت، يتواجد ليفربول في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ16 برصيد7 نقاط.

وفي الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، كان ليفربول تعادل مع فريق برايتون بنتيجة 2/ 2.

محمد صلاح يتألق ضد برايتون

وكان فريق برايتون تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإيفواري سيمون إدينجرا في الدقيقة الـ20، وواصل ليفربول محاولاته لإحراز هدف التعادل لينجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ40.

برايتون ضد ليفربول

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح صلاح في إضافة الهدف الثاني له ولفريق ليفربول في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإنجليزي لويس دينك في إحراز الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة الـ79.

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