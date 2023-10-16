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محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر
المواطن - فريق التحرير

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سيقود اللاعب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيلة المتوقعة لـ منتخب مصر في مباراة الجزائر الودية اليوم التي تُقام في دولة الإمارات.

محمد صلاح

وسيكون التشكيل المتوقع للمنتخب المصري مكونًا من: ” محمد الشناوي، أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، عمر كمال، علي جبر، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش”.

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أما تشكيل منتخب الجزائر المتوقع فسيكون مكونًا من: “أنتوني ماندريا، رامي بن سبعيني، محمد الأمين توجاي، أحمد توبة، يوسف عطال، سفيان فيغولي، رامز مرزوقي، إسلام سليماني، رياض محرز، الأمين عمورة، أمين غويري”.

وقبل مواجهة الجزائر، كان منتخب مصر هزم منتخب زامبيا وديًا يوم الخميس الماضي بهدف أحرزه اللاعب حمدي فتحي، بينما فاز منتخب الجزائر على الرأس الأخضر وديًا بخماسية لهدف.

منتخب مصر وغينيا - صلاح

تاريخ المواجهات

وسبق للمنتخب الجزائري أن لعب ضد مصر في 30 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية منهم 5 مباريات في كأس أمم إفريقيا و7 مباريات في تصفيات كأس العالم و4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، و8 مباريات ودية ومباراة في دورة الألعاب الإفريقية ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

التفوق كان من نصيب المنتخب الجزائري في تلك المواجهات، حيث فاز في 11 مباراة، مقابل 9 انتصارات للمنتخب المصري، بينما كان التعادل حاضرًا في 10 مباريات.

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