لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر مزاد مهرجان العلا للتمور تظاهرة يقصدها المستثمرون من أنحاء العالم أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني محمد يُنير منزل الزميل زياد العتيبي مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد قانوني يوجه سؤالًا للجنة الانضباط بسبب سيرجي سافيتش قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين
رزق مدير مكتب رئيس تحرير صحيفة “المواطن“، زياد العتيبي، اليوم الثلاثاء، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته “محمد”.
“المواطن” تهنئ الزميل زياد العتيبي بالمولود الجديد، وتدعو الله أن يكون قرة عين له ولحرمه، وأن يبارك فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقه بره، ويبلغ أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم.