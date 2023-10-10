محمد يُنير منزل الزميل زياد العتيبي

رزق مدير مكتب رئيس تحرير صحيفة “المواطن“، زياد العتيبي، اليوم الثلاثاء، بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته “محمد”.

“المواطن” تهنئ الزميل زياد العتيبي بالمولود الجديد، وتدعو الله أن يكون قرة عين له ولحرمه، وأن يبارك فيه وينبته نباتًا حسنًا، ‏وأن يرزقه بره، ويبلغ أشده، ‏وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم.