مدة غياب سلمان الفرج المتوقعة

كشف الحساب الرسمي لنادي الهلال في منصة “إكس” عن إصابة لاعبه سلمان الفرج في العضلة الخلفية.

وكان الفرج أُصيب في مباراة المنتخب السعودي ضد مالي الودية والتي انتهت بخسارة الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

مدة غياب سلمان الفرج

ومن المتوقع غياب الفرج عن الملاعب لمدة شهر أو أكثر بعد التأكد من إصابته.

ويغيب عن لقاء الأزرق والخليج اليوم كل من البرازيلي نيمار والفرج والمدافع حسان تمبكتي للإصابة وناصر الدوسري بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة.

وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض لمباراة الخليج مكونًا من: “ياسين بونو، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.