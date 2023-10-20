Icon

بديل نواف العقيدي في مباراة ضمك Icon سكني يُجيب عن 3 أسئلة هامة منها نقل المديونية Icon سبب زيارة سعيد العويران لنادي الهلال رغم الهجوم عليه Icon القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال Icon البنتاجون: صواريخ أطلقت من اليمن يعتقد أنها كانت تستهدف إسرائيل Icon علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية Icon جماهير الإسماعيلي تنعى بشير عبدالصمد Icon 13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور  Icon قتلى في حرم كنيسة بغزة بعد غارة إسرائيلية Icon مدة غياب سلمان الفرج المتوقعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابته في العضلة الخلفية

مدة غياب سلمان الفرج المتوقعة

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
مدة غياب سلمان الفرج المتوقعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الحساب الرسمي لنادي الهلال في منصة “إكس” عن إصابة لاعبه سلمان الفرج في العضلة الخلفية.

وكان الفرج أُصيب في مباراة المنتخب السعودي ضد مالي الودية والتي انتهت بخسارة الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

قد يهمّك أيضاً
المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان

المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان

الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم

الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم

مدة غياب سلمان الفرج 

ومن المتوقع غياب الفرج عن الملاعب لمدة شهر أو أكثر بعد التأكد من إصابته.

ويغيب عن لقاء الأزرق والخليج اليوم كل من البرازيلي نيمار والفرج والمدافع حسان تمبكتي للإصابة وناصر الدوسري بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة.

وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض لمباراة الخليج مكونًا من: “ياسين بونو، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية قائدة العالم العربي
السعودية اليوم

السعودية قائدة العالم العربي

السعودية اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد
السعودية اليوم

السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني...

السعودية اليوم
لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية في مطل البجيري
السعودية اليوم

لأول مرة بالدرعية.. عرض للأزياء العالمية والمحلية...

السعودية اليوم
تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح
السعودية اليوم

تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص...

السعودية اليوم
اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا
الترفيه

اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا

الترفيه
إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا بتنزانيا
غرائب

إعدام جماعي لـ 5 ملايين طائر كالويليا...

غرائب
الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح
الرياضة

الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في...

الرياضة