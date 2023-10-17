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المدرب الإيطالي لم يحقق أي انتصار مع الأخضر في 4 مباريات

مدرب النصر بديل مانشيني بعد مباراة السعودية ومالي !

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
مدرب النصر بديل مانشيني بعد مباراة السعودية ومالي !
المواطن - فريق التحرير

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قدم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نتائج مخيبة مع الأخضر في 4 مباريات ودية وذلك بعد الخسارة في مباراة السعودية ومالي اليوم بنتيجة 3/ 1.

وقال أحد المشجعين بعد الخسارة من مالي: “لويس كاسترو المدرب المناسب للمنتخب السعودي إذا كان مانشيني لا يناسب المنتخب، أو قبول الحقيقة أن المدرب قدراته الفنية لا تناسب الأخضر، وذلك بعد اختراعه مركز الظهير لحسان تمبكتي الذي يملك النخبة الحقيقة”.

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يذكر أن مانشيني كان قرر الاعتماد على النجم محمد كنو كقلب دفاع بجانب علي البليهي في مباراة السعودية ومالي بعد إصابة علي لاجامي رغم وجود عبدالإله العمري على دكة البدلاء قبل أن يعتمد عليه في نهاية الأمر.

الناقد الرياضي محمد الشيخ وجه سؤالًا إلى مانشيني قائلًا: “حينما يكون عبدالإله العمري على مقاعد الاحتياط ويُشرك مانشيني كنو بديلًا للاجامي، ماذا يعني ذلك ؟”.

مباراة السعودية ومالي 

الجماهير طالبت بإقالة المدرب مانشيني وعدم الاعتماد عليه في كأس أمم آسيا المقبلة، حيث أبدوا قلقهم من عدم قدرة الأخضر على اجتياز دور المجموعات في البطولة.

السعودية ومالي - المنتخب السعودي

يذكر أن المنتخب السعودي خسر مع مانشيني في 3 مباريات وهم “مالي وكوستاريكا وكوريا الجنوبية”، بينما تعادل الأخضر مع منتخب نيجيريا يوم الجمعة الماضية.

وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: “عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

السعودية ومالي - المنتخب السعودي

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