مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني

علق المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على أزمته مع النجم السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد استبدال الأخير من مباراة أبها اليوم في دوري روشن.

رد فعل ساديو ماني

وعرضت مقاطع فيديو متداولة، ماني وهو غاضب بعد قرار كاسترو بإخراجه من المباراة.

وقال كاسترو بعد مواجهة أبها: “الغضب لحظة تبديله وهذا طبيعي في كرة القدم الأهم انه لم يتجاوز الاحترام”.

وأضاف: “يجب أن يعرف الكثيرين أن النصر لديه 27 لاعب وليس 10 لاعبين فقط لذلك من الطبيعي إجراء تغييرات.. كرة القدم لابد فيها من تغييرات وأتحمل كامل المسؤولية في هذه النتيجة السلبية بالنسبة لي”.

يذكر أن المباراة كانت انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2 بين الفريقين، بعدما كان النصر متفوقًا بنتيجة 2/ 1 حتى الدقيقة الـ90.