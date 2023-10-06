تعليق مثير من حساب الأهلي بعد الفوز على الاتحاد نرجس محمدي تفوز بنوبل من خلف قضبان سجون إيران فمن هي؟ الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس تركيب أول قطعة نووية في تاريخ مصر بمحطة الضبعة نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن 6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول
علق المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على أزمته مع النجم السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد استبدال الأخير من مباراة أبها اليوم في دوري روشن.
وعرضت مقاطع فيديو متداولة، ماني وهو غاضب بعد قرار كاسترو بإخراجه من المباراة.
وقال كاسترو بعد مواجهة أبها: “الغضب لحظة تبديله وهذا طبيعي في كرة القدم الأهم انه لم يتجاوز الاحترام”.
وأضاف: “يجب أن يعرف الكثيرين أن النصر لديه 27 لاعب وليس 10 لاعبين فقط لذلك من الطبيعي إجراء تغييرات.. كرة القدم لابد فيها من تغييرات وأتحمل كامل المسؤولية في هذه النتيجة السلبية بالنسبة لي”.
يذكر أن المباراة كانت انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2 بين الفريقين، بعدما كان النصر متفوقًا بنتيجة 2/ 1 حتى الدقيقة الـ90.