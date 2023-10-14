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مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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اعترف وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب الأول لكرة القدم بأن فريقه ليس مرشحًا للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها العام المقبل في دولة كوت ديفوار.

وقال الركراكي: ” المغرب ليست مرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، وما قلته سابقًا حول قدرتنا على الفوز بلقب كأس الأمم كان مجرد شيء حماسي، وهناك منتخبات أخرى، مرشحة وأقوى مننا”.

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وأضاف الركراكي: ” هناك منتخبات مرشحة للقب مثل منتخب مصر وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر، وهذه المنتخبات تجعل مهمة المغرب في البطولة صعبة للغاية”.

منتخب المغرب ضد كوت ديفوار

وفي سياق آخر، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة كوت ديفوار ضد المغرب الودية التي أُقيمت اليوم السبت، وذلك خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

المنتخب الإيفواري كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب سيباستيان هالر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ82 نجح اللاعب أيوب الكعبي في إحراز هدف التعادل للمنتخب المغربي.

وخلال اللقاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب وهو يرتكب خطأ قاتلًا في مباراة بلاده ضد كوت ديفوار.

ومرر بونو الكرة بالخطأ لأحد لاعبي منتخب كوت ديفوار في الدقيقة الـ25 حيث كادت تتسبب في هدف للمنتخب الإيفواري لكن أحد لاعبي منتخب المغرب صحح خطأ بونو.

جدير بالذكر أن بونو صاحب الـ32 عامًا كان انضم لنادي الهلال في شهر أغسطس الماضي قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني.

ويستعد منتخبا المغرب وكوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في العام المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

منتخب المغرب

مجموعة المغرب

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى المكونة من : ” نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو”.

أما المنتخب المغربي فيتواجد في المجموعة السادسة المكونة من: “الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

منتخب المغرب

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