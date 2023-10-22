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مبديًا سعادته بالمشاركة بالبطولة

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني لفريق مومباي سيتي الهندي، ديس باكنغهام، عن سعادته بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مواجهة الهلال.

مباراة الهلال ضد مومباي سيتي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ديس باكنغهام يُشيد بقوة الزعيم

وتحدث ديس باكنغهام عن مواجهة الهلال ضد مومباي سيتي المرتقبة، قائلًا: “متشوقون لتواجدنا هنا في الرياض، هي مباراة مهمة حيث سنلاقي أكبر فريق في آسيا”.

وتابع مدرب مومباي سيتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “نحن متواجدون في بطولة دوري أبطال آسيا بجانب أكبر فرق القارة لثاني سنة على التوالي، ونسعى للظهور بشكل رائع”.

ديس باكنغهام مدرب مومباي سيتي
ديس باكنغهام

وواصل تصريحاته قائلًا: “شاهدتم ردة فعلنا بعد القرعة حينما وقعنا في مجموعة الهلال، الهلال فريق قوي بنيمار وبدونه، وأتمنى عودته للملاعب بشكل قوي، ونتوقع أن يكون هناك جماهير من الجالية الهندية تساندنا في الملعب”.

واختتم ديس باكنغهام تصريحاته قائلًا: “لا نخشى شيئاً يوم الغد، لكن بالمقاييس خارج الملعب نجد أن القيمة المالية لحارس الهلال تساوي قيمة فريقنا، لكننا متأهبون لخوض اللقاء”.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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