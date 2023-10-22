مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
أعرب المدير الفني لفريق مومباي سيتي الهندي، ديس باكنغهام، عن سعادته بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مواجهة الهلال.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد مومباي سيتي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وتحدث ديس باكنغهام عن مواجهة الهلال ضد مومباي سيتي المرتقبة، قائلًا: “متشوقون لتواجدنا هنا في الرياض، هي مباراة مهمة حيث سنلاقي أكبر فريق في آسيا”.
وتابع مدرب مومباي سيتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “نحن متواجدون في بطولة دوري أبطال آسيا بجانب أكبر فرق القارة لثاني سنة على التوالي، ونسعى للظهور بشكل رائع”.
وواصل تصريحاته قائلًا: “شاهدتم ردة فعلنا بعد القرعة حينما وقعنا في مجموعة الهلال، الهلال فريق قوي بنيمار وبدونه، وأتمنى عودته للملاعب بشكل قوي، ونتوقع أن يكون هناك جماهير من الجالية الهندية تساندنا في الملعب”.
واختتم ديس باكنغهام تصريحاته قائلًا: “لا نخشى شيئاً يوم الغد، لكن بالمقاييس خارج الملعب نجد أن القيمة المالية لحارس الهلال تساوي قيمة فريقنا، لكننا متأهبون لخوض اللقاء”.