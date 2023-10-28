مراد باتنا يصل للمساهمة التهديفية الـ50

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واصل النجم المغربي مراد باتنا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا مميزًا.
وشارك مراد باتنا بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد الفتح بالأمس، ونجح في ترك بصمته، وقدم تمريرة حاسمة، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع النموذجي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وشارك مراد باتنا في 79 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.
ولعب الرائد ضد الفتح بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ونجح النموذجي في تحقيق فوز هام بهدفين مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط، ليتذيل الترتيب.