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ضمن منافسات دوري روشن

مراد باتنا يصل للمساهمة التهديفية الـ50

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
مراد باتنا يصل للمساهمة التهديفية الـ50
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم المغربي مراد باتنا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا مميزًا.

مراد باتنا يتألق مع الفتح

وشارك مراد باتنا بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد الفتح بالأمس، ونجح في ترك بصمته، وقدم تمريرة حاسمة، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع النموذجي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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جماهير الاتحاد عن عبدالله المعيوف: راعي المعروف شايلنا

جماهير الاتحاد عن عبدالله المعيوف: راعي المعروف شايلنا

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

وشارك مراد باتنا في 79 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

خسارة الرائد ضد الفتح

ولعب الرائد ضد الفتح بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ونجح النموذجي في تحقيق فوز هام بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط، ليتذيل الترتيب.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

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