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بعد وضع الفريق الإيراني لـ صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة

مراقب المباراة: مسؤولو سباهان لم يستجيبوا للتعليمات وسمحنا لـ الاتحاد بمغادرة الملعب

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
مراقب المباراة: مسؤولو سباهان لم يستجيبوا للتعليمات وسمحنا لـ الاتحاد بمغادرة الملعب
المواطن - فريق التحرير

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كشف مراقب مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني كافة التفاصيل التي أدت لإلغاء مباراة الفريقين التي كان من المقرر إقامتها اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مسؤولو سباهان لم يتبعوا تعليمات الاتحاد الآسيوي

ونقل الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” عبر منصة “إكس” تصريحات مراقب المباراة الذي قال: “إقامة المباراة لم يكن ممكنًا وأمهلنا مسؤولي نادي سباهان نصف ساعة لتغيير الوضع ولكنهم لم يستجيبوا”.

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وأضاف مراقب المباراة: “بعد أن ظل الوضع كما هو سمحنا لبعثة الاتحاد بمغادرة ملعب اللقاء”.

وكانت المباراة تم إلغاؤها بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لإلغاء المباراة.

موعد مغادرة البعثة

وتستعد بعثة نادي الاتحاد لمغادرة إيران في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية بحسب ما ذكرته “الإخبارية”.

 

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