مراقب المباراة: مسؤولو سباهان لم يستجيبوا للتعليمات وسمحنا لـ الاتحاد بمغادرة الملعب السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة وظائف إدارية شاغرة لدى رعاية الطبية مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ سكني: نطالب بمعاملتنا أسوة بالمتقاعدين جماهير الاتحاد: بيان الاتحاد الآسيوي ضعيف رسائل وتوجيهات في جولة السديس لإدارة الأمر بالمعروف في المسجد الحرام رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه ترامب: القاضي أخطأ ولا يفهم في العقارات وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
كشف مراقب مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني كافة التفاصيل التي أدت لإلغاء مباراة الفريقين التي كان من المقرر إقامتها اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
ونقل الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” عبر منصة “إكس” تصريحات مراقب المباراة الذي قال: “إقامة المباراة لم يكن ممكنًا وأمهلنا مسؤولي نادي سباهان نصف ساعة لتغيير الوضع ولكنهم لم يستجيبوا”.
وأضاف مراقب المباراة: “بعد أن ظل الوضع كما هو سمحنا لبعثة الاتحاد بمغادرة ملعب اللقاء”.
وكانت المباراة تم إلغاؤها بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لإلغاء المباراة.
وتستعد بعثة نادي الاتحاد لمغادرة إيران في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية بحسب ما ذكرته “الإخبارية”.
#عاجل | مراقب لقاء #الاتحاد_سباهان: سمحنا لبعثة #الاتحاد مغادرة ملعب اللقاء #الاتحاد_سباهان#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/RWHpy9oNIU
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
#عاجل | بعثة #الاتحاد ستغادر إيران عند 11:00 مساءً بتوقيت المملكة #الاتحاد_سباهان#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/CiNNIHrY7M
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023