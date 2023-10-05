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مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن 1560 وظيفة

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن 1560 وظيفة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مراكز الاتصال (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية) عن طرح (1560) وظيفة للرجال والنساء بمسمى (ممثل خدمة العملاء – كول سنتر) للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بمدينة (الرياض) لحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب تصل إلى (5,500) ريال شهرياً مع مكافأة إضافية (1,500) خلال أول ثلاثة أشهر، على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– ممثل خدمات العملاء (Customer Experience Representative)
– العدد المطلوب (1650 موظفاً)

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الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
– مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
– العمل بنظام الشفتات (8 ساعات يومياً بمناوبات متغيرة).
– العمل للنساء (من 7م إلى 11م في بيئة عمل نسائية)
– لا يشترط الخبرة.

الرواتب:

– راتب (5,500) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة (يستحق الموظف مكافأة إضافية 1,500 خلال أول ثلاثة أشهر.
– راتب (5,000) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط.
– راتب (4,000) لمتحدثي العربية فقط.

المزايا:

– الراتب الشهري يحدد حسب كل مشروع وحسب مستوى اللغة الإنجليزية
– مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
– العمل شفتات الشباب (8 ساعات خلال الـ 24 ساعة) البنات (من 7م حتى 11م في بيئة عمل نسائية) .
– إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين .
– التامين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء .
– حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
– خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوتر وهاتف ارضي انترنت.
– الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط .
– خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.

نبذة عن الشركة:

شركة مراكز الاتصال (CCC) هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقع حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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