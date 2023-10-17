مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته

تسبب قرار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تغيير مركز محمد كنو بمباراة مالي، في غضب شديد من الجماهير والنقاد تجاه ما فعله المدرب الإيطالي.

مركز محمد كنو الجديد

مانشيني كان قرر الاعتماد على كنو كقلب دفاع بجانب علي البليهي بعد إصابة علي لاجامي رغم وجود عبدالإله العمري على دكة البدلاء قبل أن يعتمد عليه في نهاية الأمر.

الناقد الرياضي محمد الشيخ وجه سؤالًا إلى مانشيني قائلًا: “حينما يكون عبدالإله العمري على مقاعد الاحتياط ويُشرك مانشيني كنو بديلًا للاجامي، ماذا يعني ذلك ؟”.

الجماهير طالبت بإقالة المدرب مانشيني وعدم الاعتماد عليه في كأس أمم آسيا المقبلة، حيث أبدوا قلقهم من عدم قدرة الأخضر على اجتياز دور المجموعات في البطولة.

السعودية ومالي

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب مالي بثلاثية لهدف وديًّا اليوم، حيث افتتح منتخب مالي التسجيل في الدقيقة الـ14، عبر اللاعب موسى دومبيا ثم عزز اللاعب هماري تراوري من تفوق المنتخب المالي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، قلص سالم الدوسري الفارق في الدقيقة الـ 57 من تصويبة قوية، ثم سجل منتخب مالي الهدف الثالث عبر اللاعب لاسين سينايوكو بالدقيقة الـ 72.

وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: “عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.