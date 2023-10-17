Icon

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon 15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon ماذا تعني حالة الدفعة لا يوجد بعد المحددات الجديدة لـ حساب المواطن Icon أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة Icon اجتياح إسرائيل لغزة بريًّا أمر مستبعد حاليًّا Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى Icon مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
شارك في مركز قلب الدفاع

مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب قرار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تغيير مركز محمد كنو بمباراة مالي، في غضب شديد من الجماهير والنقاد تجاه ما فعله المدرب الإيطالي.

مركز محمد كنو الجديد

مانشيني كان قرر الاعتماد على كنو كقلب دفاع بجانب علي البليهي بعد إصابة علي لاجامي رغم وجود عبدالإله العمري على دكة البدلاء قبل أن يعتمد عليه في نهاية الأمر.

قد يهمّك أيضاً
فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية

فلاي رد سي أول شركة طائرات مائية في السعودية

10 طواريح يبيعون صقورهم الـ 3 في سابع ليالي مزاد الصقور 

10 طواريح يبيعون صقورهم الـ 3 في سابع ليالي مزاد الصقور 

الناقد الرياضي محمد الشيخ وجه سؤالًا إلى مانشيني قائلًا: “حينما يكون عبدالإله العمري على مقاعد الاحتياط ويُشرك مانشيني كنو بديلًا للاجامي، ماذا يعني ذلك ؟”.

الجماهير طالبت بإقالة المدرب مانشيني وعدم الاعتماد عليه في كأس أمم آسيا المقبلة، حيث أبدوا قلقهم من عدم قدرة الأخضر على اجتياز دور المجموعات في البطولة.

المنتخب السعودي - الحمدان - السعودية ومالي

السعودية ومالي

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب مالي بثلاثية لهدف وديًّا اليوم، حيث افتتح منتخب مالي التسجيل في الدقيقة الـ14، عبر اللاعب موسى دومبيا ثم عزز اللاعب هماري تراوري من تفوق المنتخب المالي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، قلص سالم الدوسري الفارق في الدقيقة الـ 57 من تصويبة قوية، ثم سجل منتخب مالي الهدف الثالث عبر اللاعب لاسين سينايوكو بالدقيقة الـ 72.

وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: “عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق