مروان حمدي يُثير أزمة مع جماهير المصري البورسعيدي

دخل اللاعب مروان حمدي نجم نادي المصري البورسعيدي في أزمة مع جماهير النادي وذلك بسبب ما بدر منه أثناء استبداله في مباراة بيراميدز أمس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وكان المدرب علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري، قرر استبدال حمدي وإخراجه في الدقيقة الـ76 ودفع باللاعب الغاني أمانكونا بدلًا منه.

ماذا فعل مروان حمدي ؟

وقام حمدي بالبصق أثناء استبداله، وخروجه ناحية جماهير المصري، مما جعل الكثيرين يعتقدون أنه بصق تجاه جماهير النادي البورسعيدي.

وكان النادي المصري أعلن أنه قام بتحويل مروان حمدي إلى التحقيق مع خصم مليون جنيه مصري من مستحقاته.

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري انطلقت أمس بفوز بيراميدز على المصري بنتيجة 3-2، بينما فاز إنبي على الزمالك بنتيجة هدفين لهدف.

وفي مباريات اليوم، فاز الجونة على فاركو بهدف، بينما تُقام حاليًا مباراتا ” الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب” و ” زد ضد نادي سموحة”.

مسيرة اللاعب

وكان مروان حمدي بدأ مسيرته في نادي مصر المقاصة ثم انضم لنادي الزمالك المصري لمدة موسم واحد خلال الفترة من 2021 إلى عام 2022، ثم لعب مع نادي سموحة السكندري خلال الفترة من 2022 حتى 2023، وفي صيف العام الحالي انضم لنادي المصري البورسعيدي.

وسيلعب المصري ضد البنك الأهلي يوم 5 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.