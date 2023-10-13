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خلال مواجهة الطائي بالدوري

مزايا تذكرة المليون ريال التي طرحها الشباب

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
مزايا تذكرة المليون ريال التي طرحها الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الشباب، المزايا التي توفرها تذكرة الضيافة، أغلى تذكرة في التاريخ، والتي يصل سعرها إلى مليون ريال.

مزايا تذكرة الضيافة

وطرح نادي الشباب بالأمس تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الطائي، والتي ستُقام على ملعبه الجديد في الرياض، وشهدت عملية البيع تذكرة يبلغ سعرها مليون ريال، ما أثار حالة من الجدل عبر منصة “إكس”.

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وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الطائي من 20، 35، 50 و70 ريالًا للموحدة، البريميوم 500 ريال، الفضية 850 ريالًا، والذهبية 3 آلاف ريال، BOX 15 ألف ريال، BOX || 22 ألف ريال، والضيافة مليون ريال.

أسعار تذاكر نادي الشباب
أسعار التذاكر

وتُقدم تذكرة الضيافة التي يبلغ سعرها مليون ريال، 4 مزايا لصاحبها، وهي؛ بوكس VIP لحضور مباريات الموسم في ملعب نادي الشباب، عضوية ذهبية، حضور تدريبات الفريق، وتيشيرت موقع من نجوم الفريق.

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، وطالبوا بشراء تذكرة المليون ريال، والإعلان عن المشتري، خاصة أن ذلك سيُساهم في زيادة مدخلات النادي المالية، وستكون خطوة تُحسب لصالحها بدعم الليوث.

تذكرة المليون ريال لنادي الشباب
تذكرة الضيافة

مباراة الشباب ضد الطائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الطائي، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، عند الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الليوث المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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