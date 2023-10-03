مزايا whatsapp web قد لا تتوفر في واتساب desktop

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لم يعد تطبيق whatsapp web خيارًا ترفيهيًا للمستفيدين من خدمات واتساب بل أصبحت خيارًا أساسيًا في التعاملات اليومية؛ نظرًا لما يوفره من سهولة ويسر في الوصول إلى مزايا واتساب بدون عناء بل يتضمن بعض المزايا الأخرى التي لا تتوفر في نسخة سطح المكتب من تطبيق واتساب.
بصورة عامة فإن استخدام نسخة الويب تحقق لك العديد من المزايا منها ما يلي:
والمعروف أن نسخة واتساب الويب whatsapp web تختلف عن نسخة سطح المكتب التي يمكنك تثبيتها على جهازك اللوحي أو اللابتوب سواء كنت تعمل بنظام الويندوز أو بأي نظام تشغيل آخر.
وعلى الرغم من أن النسخة المكتبية تعمل بشكل جيد مع إشعارات النظام، حيث يمكنك تشغيل WhatsApp عند بدء تشغيل الجهاز، إلا أنه هناك توصية باستخدام إصدار الويب لأنه يستهلك طاقة أقل لوحدة المعالجة المركزية على الجهاز، مع العلم أن كلاهما يغطي أساسيات الرسائل النصية ومشاركة الوسائط.