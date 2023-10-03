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مزايا whatsapp web قد لا تتوفر في واتساب desktop

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
مزايا whatsapp web قد لا تتوفر في واتساب desktop
المواطن - فريق التحرير

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لم يعد تطبيق whatsapp web خيارًا ترفيهيًا للمستفيدين من خدمات واتساب بل أصبحت خيارًا أساسيًا في التعاملات اليومية؛ نظرًا لما يوفره من سهولة ويسر في الوصول إلى مزايا واتساب بدون عناء بل يتضمن بعض المزايا الأخرى التي لا تتوفر في نسخة سطح المكتب من تطبيق واتساب.

مزايا whatsapp web بشكل عام

بصورة عامة فإن استخدام نسخة الويب تحقق لك العديد من المزايا منها ما يلي:

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  • تدعم هذه النسخة بشكل ممتاز اختصارات لوحة المفاتيح والتي تتيح لك التنقل في التطبيق كالمحترفين.
  • كما توفر هذه النسخة ميزة تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات مهمة في الأعلى.
  • يمكنك التحقق من المجتمعات وعرض تحديثات الحالة.
  • تدعم النسخة أيضا المكالمات الصوتية والمرئية.
  • كما تدعم الملصقات وملفات GIF والرسائل الصوتية.
  • الوصول إلى جميع خيارات الخصوصية والتي لم تعد متوفرة في تطبيقات واتساب الجديدة.
  • الدعم الفني السريع.

النسخة المكتبية من تطبيق واتساب

والمعروف أن نسخة واتساب الويب whatsapp web تختلف عن نسخة سطح المكتب التي يمكنك تثبيتها على جهازك اللوحي أو اللابتوب سواء كنت تعمل بنظام الويندوز أو بأي نظام تشغيل آخر.

وعلى الرغم من  أن النسخة المكتبية تعمل بشكل جيد مع إشعارات النظام، حيث يمكنك تشغيل WhatsApp عند بدء تشغيل الجهاز، إلا أنه هناك توصية باستخدام إصدار الويب لأنه يستهلك طاقة أقل لوحدة المعالجة المركزية على الجهاز، مع العلم أن كلاهما يغطي أساسيات الرسائل النصية ومشاركة الوسائط.

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