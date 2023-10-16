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توقع الفائز بالنزال الأسطوري

مسابقة من تركي آل الشيخ والجائزة 100 ألف دولار

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
مسابقة من تركي آل الشيخ والجائزة 100 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ عن مسابقة بجائزة قيمتها 375,000 ريال بما يساوي 100,000 دولار.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة له عبر منصة إكس: “للي راح يتوقع الفائز بالنزال الأسطوري بين FURY Vs NGANNOU، توقعوا الحين وادخلوا السحب من هنا“.

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ويجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضًا عددًا من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.

نجوم الملاكمة المشاركون

أما نجوم الملاكمة المشاركون في نزالات Undercard:

فابيو واردلي في مواجهة ديفيد أديلي

جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين

كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي

أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت

موسيس إيتاوما في مواجهة إستيفان بيرناث

جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران

أشرس رجل على وجه الأرض

وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية “تايسون فيوري” و”فرانسيس نجانو” ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.

ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: هنا.

 

 

 

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