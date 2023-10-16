توضيحان مهمان بشأن الضمان الاجتماعي وحافز الاستدامة ديانج يُغادر معسكر مالي قبل مواجهة السعودية مسابقة من تركي آل الشيخ والجائزة 100 ألف دولار هدف قاتل يمنح الجزائر التعادل ضد منتخب مصر ترامب ممنوع من الحديث عن هؤلاء أنشيلوتي عن قيادة البرازيل: مجرد شائعات! إيجور بيسكان يستعد لقيادة الشباب انقضت المهلة والإبل السائبة خارج منطقة الخنفة إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة 9 مكاسب من حافلات نقل الركاب بين المدن
أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ عن مسابقة بجائزة قيمتها 375,000 ريال بما يساوي 100,000 دولار.
وقال تركي آل الشيخ في تدوينة له عبر منصة إكس: “للي راح يتوقع الفائز بالنزال الأسطوري بين FURY Vs NGANNOU، توقعوا الحين وادخلوا السحب من هنا“.
ويجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضًا عددًا من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.
أما نجوم الملاكمة المشاركون في نزالات Undercard:
فابيو واردلي في مواجهة ديفيد أديلي
جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين
كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي
أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت
موسيس إيتاوما في مواجهة إستيفان بيرناث
جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران
وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية “تايسون فيوري” و”فرانسيس نجانو” ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.
ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: هنا.
جائزة قيمتها 375,000 ريال … بما يساوي 100,000 دولار 🔥💰
للي راح يتوقع الفائز بالنزال الأسطوري بين FURY Vs NGANNOU 😎🥊
توقعوا الحين وادخلوا السحب 💪https://t.co/anm1FjmIVj#RiyadhSeason #BattleOfTheBaddest#BigTime pic.twitter.com/RDuWjKLNaU
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2023