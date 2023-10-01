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مسارات جائزة العمل التطوعي ورابط التسجيل

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
مسارات جائزة العمل التطوعي ورابط التسجيل
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل في جائزة العمل التطوعي سعياً لتكريم وتقدير جهود المتطوعين الذين قدموا إسهامات استثنائية ومتميزة في المجال التطوعي.

مسارات ومراحل جائزة العمل التطوعي

ويتاح التسجيل في واحد من المسارات الثلاثة للجائزة كما يلي:

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  • مسار الشركات.
  • مسار الأفراد.
  • مسار الفرق التطوعية.

وتمر جائزة العمل التطوعي بعدة مراحل كما يلي:

  • الإطلاق والتعريف
  • الترشيح والمشاركة
  • الفرز والتقييم
  • التحكيم والتصويت
  • حفل التكريم

الفئات المستهدفة

  • القطاع الحكومي : يشمل القطاع الحكومي كل الوزارات، والهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودية
  • القطاع غير الربحي : يشمل القطاع غير الربحي كل المنظمات الأهلية والمؤسسات المانحة التي تتبع بسجلها الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  • القطاع الخاص : يشمل القطاع الخاص كل المؤسسات، والشركات التي تعمل في القطاع الخاص وتتبع بسجلها الرسمي وزارة التجارة
  • الجهات التعليمية : يشمل قطاع الجامعات والكليات كل جامعة أو كلية رسمية تعمل ضمن نطاق وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، كما تشمل إدارات التعليم
  • القطاع الحكومي : يشمل ذلك جميع الفرق التطوعية التي تتكون على الأقل من خمسة متطوعين يعملون تحت مظلة رسمية في أي من القطاعات الحكومية أو القطاع غير الربحي أو قطاع الجامعات والكليات (الفرق التطوعية)
  • الأفراد : يشمل قطاع الأفراد كل مواطن أو مقيم يحمل هوية وطنية/إقامة ويعيش داخل نطاق المملكة العربية السعودية

ويتم التسجيل في الجائزة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.

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