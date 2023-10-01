مسارات جائزة العمل التطوعي ورابط التسجيل

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل في جائزة العمل التطوعي سعياً لتكريم وتقدير جهود المتطوعين الذين قدموا إسهامات استثنائية ومتميزة في المجال التطوعي.
ويتاح التسجيل في واحد من المسارات الثلاثة للجائزة كما يلي:
وتمر جائزة العمل التطوعي بعدة مراحل كما يلي:
ويتم التسجيل في الجائزة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.