مساند: إثبات القدرة المالية في طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة

شددت منصة مساند على ضرورة إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة.

وتلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: الولدة محتاجة سائق ولها خدمات من التأهيل الشامل (خادمة وسائق وعامل) لكن ما تفعل منها غير واحد والباقي اذا جيت أرفع التأشيرة يقول القدرة المالية غير كافية.

رد منصة مساند

وردت المنصة بالقول إن إثبات القدرة المالية في تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة بنفسه أو الوكيل المسجل في نظام الرعاية الاجتماعية فقط.

تحذير من الاحتيال

وكانت المنصة حذرت أكثر من مرة من الوقوع ضحية الاحتيال والنصب ودعت للتعامل مع المنصة بشكل رسمي حيث قالت في تنويه حديث لها ” لا تكن قصة في كتاب الاحتيال واحرص على إتمام جميع مراحل الاستقدام من المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية”.

استقدام العمالة المنزلية

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.