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يشترط التحقق من الأهلية قبل رفع الطلب

مساند: الأهلية شرط لاستقدام العمالة المنزلية

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
مساند: الأهلية شرط لاستقدام العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت منصة مساند آلية وطريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية، مؤكدة أن الأهلية شرط لاستقدام العمالة.

آلية التحقق من الأهلية

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالياضغط هنا“.

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وفي وقت سباق، كشفت منصة مساند عن خطوات خدمة التأمين على العاملة المنزلية عبر منصة التأمين السعودية.

التأمين على العمالة المنزلية

وتلقت المنصة سؤالًا من مواطنة استقدمت عاملة وتسأل عن كيفية التأمين عليها بعدما اجتازت فترة الاختبار بنجاح، ورد بالقول إن التأمين يتم من خلال ما يلي:

1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.

2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.

3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.

4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا  كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.

6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر أشارت المنصة إلى أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة، علمًا أنها خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

رحلة الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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