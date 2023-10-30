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مساند : نقل خدمات العمالة المنزلية عبر 3 خطوات

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
مساند : نقل خدمات العمالة المنزلية عبر 3 خطوات
المواطن - فريق التحرير

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أعادت منصة مساند التذكير بخطوات نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد والإجراءات المترتبة على ذلك.

نقل كفالة عامل

وتلقت المنصة سؤالًا من مواطن يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول إن النقل يتم من خلال ما يلي:

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1-  يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

التأمين على العمالة المنزلية

وفي وقت سابق تلقت المنصة سؤالًا من مواطنة استقدمت عاملة وتسأل عن كيفية التأمين عليها بعدما اجتازت فترة الاختبار بنجاح، ورد بالقول إن التأمين يتم من خلال ما يلي:

1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.

2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.

3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.

4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا  كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.

6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية.

 

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