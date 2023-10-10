مساند يوضح خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام

أوضح برنامج مساند خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام للعمالة المنزلية، وذلك في إطار تسهيل عملية الاستقدام.

طرق السداد

وقال البرنامج ردًا على استفسار حول طرق سداد رسوم التأشيرة الاستقدام : يتاح أحد الخيارين لسداد تكلفة العقد ( فيزا – ماستر كارد ) عند عمل عقد لتأشيرة جديدة وغير مصدرة، كما يتاح للعميل استخدام القنوات الأخرى (سداد – مدى – فيزا – ماستر كارد ) عند التعاقد على تأشيرة مصدرة مسبقًا في مساند.

إلغاء العقد

وفي وقت سابق أعلن برنامج مساند أنه يجوز لأي من طرفي عقد استقدام العمالة المنزلية إلغاء العقد أو فسخه على أن يتحمل التكلفة المالية المقررة وفق الأنظمة.

وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “هل مكتب الاستقدام يقدر يلغي العقد من جهته أم فقط أنا اللي أقدر ألغيه؟” ورد بالقول: يمكن لأي من الطرفين إلغاء طلب التعاقد خلال الخمسة أيام من بعد دفع تكلفة الاستقدام عبر بوابة مساند ويسترجع الطرف الثاني كامل مبلغ التعاقد ويمكن الإلغاء بعد مضي خمسة أيام على أن يتحمل طالب الفسخ تكلفة إلغاء وفسخ العقد.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.