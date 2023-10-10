Icon

مساند يوضح خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام Icon استرداد مليون ريال مسروقة ومقتل أحد الجناة وإصابة آخر بالرياض Icon مساواة حامل الإقامة المميزة بالمواطن في استقدام العمالة المنزلية Icon حرس الحدود ومكافحة المخدرات بالمرصاد للمهربين Icon رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon لقطات عفوية تظهر فرحة خريجي دورة أمن المنشآت الدبلوماسية Icon مجلس الوزراء يعتمد القطارات كإحدى وسائل نقل الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات النظامية Icon في موقف عفوي.. الملياردير العثيم يشارك أيتام جمعية بريدة اللعب Icon احسب قيمة الدعم الإضافي بعد إيداع الدفعة 71 من حساب المواطن Icon قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مساند يوضح خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
مساند يوضح خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج مساند خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام للعمالة المنزلية، وذلك في إطار تسهيل عملية الاستقدام.

طرق السداد

وقال البرنامج ردًا على استفسار حول طرق سداد رسوم التأشيرة الاستقدام : يتاح أحد الخيارين لسداد تكلفة العقد ( فيزا – ماستر كارد ) عند عمل عقد لتأشيرة جديدة وغير مصدرة، كما يتاح للعميل استخدام القنوات الأخرى (سداد – مدى – فيزا – ماستر كارد ) عند التعاقد على تأشيرة مصدرة مسبقًا في مساند.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

إلغاء العقد

وفي وقت سابق أعلن برنامج مساند أنه يجوز لأي من طرفي عقد استقدام العمالة المنزلية إلغاء العقد أو فسخه على أن يتحمل التكلفة المالية المقررة وفق الأنظمة.

وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “هل مكتب الاستقدام يقدر يلغي العقد من جهته أم فقط أنا اللي أقدر ألغيه؟” ورد بالقول: يمكن لأي من الطرفين إلغاء طلب التعاقد خلال الخمسة أيام من بعد دفع تكلفة الاستقدام عبر بوابة مساند ويسترجع الطرف الثاني كامل مبلغ التعاقد ويمكن الإلغاء بعد مضي خمسة أيام على أن يتحمل طالب الفسخ تكلفة إلغاء وفسخ العقد.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
أخبار رئيسية

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في...

أخبار رئيسية
لقطات لأمطار الباحة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار الباحة اليوم

السعودية اليوم
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
الرياضة

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

الرياضة
وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
السعودية اليوم

وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن...

حصاد اليوم
الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة
السعودية اليوم

الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير...

السعودية اليوم
رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية
السعودية اليوم

رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في...

السعودية اليوم