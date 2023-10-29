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يتحمل تكاليف عودته إلى بلده

مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة مساند عن العقوبات التي تنتظر العاملة المنزلية التي تخالف بنود عقد الاستقدام، والتي تصل حد المنع من العمل في السعودية.

واشتكت مواطنة من عاملتها المنزلية التي ترغب في العودة لبلادها بحجة زيارة أبنائها رغم مرور 8 أشهر فقط من العقد الذي يمتد لعامين وكلفها قرابة 18 ألف ريال.

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وقالت المنصة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

1.غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا، أو بهما معًا.

2. تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.

تكاليف العودة

ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة. وفي حال وجود خلافات شخصية بين العامل وصاحب العمل فيتم التوجه إلى أحد مكاتب العمل لتقديم الشكوى.

التأمين على العمالة المنزلية

وفي وقت سابق تلقت المنصة سؤالًا من مواطنة استقدمت عاملة وتسأل عن كيفية التأمين عليها بعدما اجتازت فترة الاختبار بنجاح، ورد بالقول إن التأمين يتم من خلال ما يلي:

1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.

2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.

3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.

4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا  كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.

6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر أشارت المنصة إلى أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة، علمًا أنها خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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