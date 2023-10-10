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بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم

مساواة حامل الإقامة المميزة بالمواطن في استقدام العمالة المنزلية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
مساواة حامل الإقامة المميزة بالمواطن في استقدام العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

رفع حد العمالة المنزلية

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق اليوم – من حيث المبدأ – على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.

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كما وافق المجلس على إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.

أنواع الإقامة المميزة

يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم نوعين من الإقامة هما الإقامة المميزة السنوية، والإقامة المميزة الدائمة، حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا منها مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وامتلاك العقارات السكنية، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة بما يزيد عن مركبتين.

تخفيض الرسوم

وكان مركز الإقامة المميزة كشف في وقت سابق عن حدوث تخفيض في المقابل المالي للحصول على هذه الإقامة التي تمنح صاحبها العديد من المزايا في المملكة عند الدفع مقدمًا وبصورة تراكمية لأكثر من سنة. وقال المركز إنه يمنح طالب الإقامة خصمًا مقداره 2 % عند الدفع مقدمًا لأكثر من سنة تراكمية.

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