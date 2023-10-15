مستشفيات غزة قد تتحول إلى مقابر جماعية

تتزايد المخاوف من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية أو مشرحة للموتى بعد تزايد عدد الجثث التي ترد إليها في ظل نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

عجز مستشفيات غزة

وتواجه المستشفيات في القطاع عجزًا شديدًا بسبب تكدس المرضى الذين يفوق عددهم عدد الأسرّة، فيما لا تتسع المشرحة لعدد الجثث.

وكان مقطع فيديو متداول وثق وجود أشلاء بشرية في سيارة مخصصة لبيع الآيس كريم بعدما اكتظت المستشفيات بالجثث.

وقال أحد الأطباء إنهم يضطرون إلى استخدام ثلاجات الطعام بالمصانع، وأخرى خاصة بالمثلجات لكي تستوعب الجثث لحين التعرف عليها، مؤكدًا أن الأوضاع في المشافي الفلسطينية كارثية.

لا وقود ولا مياه

وفي وقت سابق قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات في غزة تواجه خطر التحول إلى مشارح للموتى دون كهرباء.

وأضافت اللجنة الدولية أن الوقود نفد من محطة الكهرباء الوحيدة في غزة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المولدات الاحتياطية قد تتوقف عن العمل خلال ساعات.

فيديو | "الوضع يتأزم".. أطباء في غزة يحذرون من تحول المستشفيات إلى مقابر جماعية#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/8xDc49Th5M — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2023

حصيلة القتال

ميدانيًا ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2450، فيما أعلنت إسرائيل عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ بداية الاشتباكات السبت الماضي.

ويزداد الوضع الصحي في غزة سوءًا يومًا بعد الآخر خاصة مع استشهاد أكثر من 50 كادرًا طبيًا بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة خلال الأيام الماضية بحسب تصريحات وكيلة وزارة الصحة الفلسطينية.

مستشفيات غزة

يذكر أن غزة بها عدة مستشفيات أبرزها مجمع الشفاء الطبي ومركز الصبرة الصحي ومستشفى الخدمة العامة ومستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال ومستشفى القدس (غزة) ومستشفى النصر الحكومي للأطفال ومستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال ومستشفى غزة للطب النفسي.