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يتم خصم 1000 ريال من الراتب مقابل الحصول على شقة

مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ سكني: نطالب بمعاملتنا أسوة بالمتقاعدين

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ سكني: نطالب بمعاملتنا أسوة بالمتقاعدين
المواطن - فريق التحرير

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ناشد عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، برنامج سكني بالانضمام والحصول على خدمات البرنامج، أو معاملتهم أسوة بالمتقاعدين ويتم خصم 1000 ريال من راتب الضمان مقابل الحصول على شقة.

جاء ذلك عبر رسائل عديدة رصدتها “المواطن“، وجهها مستفيدو الضمان الاجتماعي على منصة إكس لحساب العناية بالمستفيدين التابع لسكني،

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رسالة شكوى

وقال مواطن في رسالة إلى سكني: إن مستفيدو الضمان ضايعين، كل ما نروح جهة نبغى إسكان يقول للموظفين والمتقاعدين أنتم اذهبوا إلى الإسكان التنموي طيب الإسكان التنموي لي 13 سنة انتظار وما شفنا شي طيب لماذا لا يعامل مستفيدي الضمان الاجتماعي مثل المتقاعدين يتم خصم 1000 ريال من راتب الضمان وأعطونا شقة لو مساحة 100 متر”.

ورد سكني على الشكوى بالقول: كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

آلية التقديم

كما رد برنامج سكني على استفسارات أخرى لمستفيدي الضمان وقال: يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

 

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