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طالبوا الإسكان بإيجاد الحلول

مستفيدو تبوك فالي: التشطيب مشي حالك وين جودة الحياة؟!

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
مستفيدو تبوك فالي: التشطيب مشي حالك وين جودة الحياة؟!
المواطن - فريق التحرير

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شكا مستفيدون من مشروع تبوك فالي، من سوء التشطيب الخاص بالمشروع والمشهد النهائي “الصادم” الذي وجدوه عند معاينة الوحدات المملوكة لهم.

تشطيب سيئ

ورصدت “المواطن” عدة شكاوى بشأن المشروع على منصة إكس، حيث نشر أحد المستفيدين لقطات من التشطيب النهائي من تبوك فالي وقال: اليوم خشيت منتج تبوك فالي المحزن جدًّا، اللي شفته المهندس فاشل جدًّا السخان جنب الدش والمراوح شفط سيئ المنظر والإنارة، شوف مشاريع خارج تبوك مهتمين في تفصيل المهندس، وهذي بعض نماذج يا وزارة الإسكان، ممكن تشوفون لنا حلول بديلة”!

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أما عبدالله البلوي فقال: مناظر سيئة جدًّا وتشطيب سيئ ولا تحقق رؤية المملكة 2030، نطلب من وزارة الإسكان تشكيل لجنة من خارج تبوك لبحث ما يحصل والعمل على تعديله بما يناسب الجميع.

وبالنسبة إلى عبدالله فقال: مو معقول مساحة صغيرة جدًّا وتشطيب أقل مستوى.. ركب على الأقل أسقف”!

وعلق خالد الخالد: “اللي حاصل بمشروع تبوك فالي مهزلة أول مشروع بتبوك والتشطيب مشي حالك، وين جودة الحياة اللي يتكلموا عنها”!

في المقابل، ردت خدمة المستفيدين بسكني بالقول: فضلًا يرجى التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة ليتسنى لنا خدمتكم ومساعدتكم بما يحقق رضاكم.

تبوك فالي

ويقع مجتمع تبوك فالي ضمن حي سكني متكامل بتخطيط مبتكر وحديث، حيث وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع إلى 40%، وذلك على مساحة تتجاوز 145 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تصل إلى 501 وحدة سكنية من نوع “فيلا” مصممة بطريقة قابلة للتوسع المستقبلي بمساحات تبدأ من 203م2 وتصل إلى 245م2، إضافة إلى عدد من المرافق والخدمات لتوفير بيئة سكنية عصرية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة داخل المشروع وتلبي احتياجات الأسر السعودية.

 

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