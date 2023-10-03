مستفيد يشكو تأخر الرد على رسالة الاعتراض.. حساب المواطن يعلق

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن تأخر الرد على رسائل الاعتراض على الأهلية.

حساب المواطن ورسائل الاعتراض

وقال أحد المستفيدين في رسالة عبر حساب “خدمة المستفيدين” في منصة إكس : “تم رفع اعتراض على الدفعة وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء ما السبب؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف البرنامج أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حساب المستفيد (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة).

التسجيل في حساب المواطن مستمر

وفي سياق متصل، أكد برنامج حساب المواطن، أن التسجيل متاح حالياً وبإمكان أي مواطن مستوفٍ للشروط التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa “.

وأضاف برنامج حساب المواطن “أنه تنفيذا للتوجيه الكريم ، فإن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023”.

تفاصيل دعم دفعة سبتمبر

وقبل أسابيع، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم دفعة شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السبعين لشهر سبتمبر، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح الهاجري أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

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