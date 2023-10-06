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مقطع فيديو مرعب

مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو مرعب لثلاثة مسلحين يتقدمون إلى ملهى تابع لأحد الفنادق في ريو دي جانيرو، ويبدؤون بإطلاق النار على الموجودين.

تفاصيل الواقعة

وتظهر لقطات الهجوم الهمجي ثلاثة مسلحين يقفزون من سيارة دفع رباعي ويطلقون النار على ثلاثة أطباء يوم الخميس. وتم إطلاق ثلاث وثلاثين طلقة في 30 ثانية فقط، وشوهد أحد المهاجمين وهو يعود إلى السيارة للحصول على المزيد من الذخيرة قبل أن يركض عائدًا لمواصلة إطلاق النار باتجاه أحد الأطباء الذي كان يحاول الفرار.

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لاحقًا تم إعلان وفاة الدكتور بيرسيو ريبيرو، الذي بلغ للتو 33 عامًا يوم الثلاثاء، والدكتور ماركوس دي أندرادي، 62 عامًا، في مكان الحادث. وتم نقل الدكتور دييغو بومفيم، 35 عامًا، إلى مستشفى لورينو خورخي، حيث توفي، وأصيب الدكتور دانيال سونيند، 32 عامًا، بثلاث رصاصات وهو يتعافى في مستشفى لورينو خورخي، وخضع لعملية جراحية وحالته مستقرة، بحسب العربية.

وكان الجراحون يقيمون في فندق وندسور في حي بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو، وكانوا في طريقهم لحضور المؤتمر الدولي السادس لجراحة القدم والكاحل ذات التدخل الجراحي البسيط، والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم أمس الخميس.

صورة جماعية

لقد التقطوا صورة جماعية وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير من وصول المسلحين الساعة 12:59 صباحًا.

وقال شهود لمحققي الشرطة: إن المهاجمين لم يقولوا أي شيء وأطلقوا نحو 20 رصاصة. وقال أحد الشهود، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البرازيلية “G1”: “لم تكن هناك محادثة، ولم يكن هناك اعتداء، أو أي شيء، لقد وصلوا للتو وأطلقوا النار. وكان الأمر سريعًا جدًّا جدًّا. وفي غضون 30 ثانية، حدث كل شيء بالفعل. لقد كان مجرد إعدام. لذلك، أدركنا أنها لم تكن سرقة بالضبط”.

وقالت الدكتورة تانيا مان، التي كانت تحضر المؤتمر وتعرف الأطباء شخصيًّا: إنها وجراحين آخرين مصدومون من الهجوم. وقالت لـG1: “نحن مستاؤون من فقدان هؤلاء الزملاء، ونشعر بالرعب من القدوم إلى حدث مهم وعالمي، حيث يكون الجميع متحمسين، معتقدين أنهم سيدرسون وينمون ويطورون الطب. ونستيقظ على أنباء مقتل زملاء من الأشخاص المهمين بطريقة عنيفة وغير مبررة.

ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا 

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