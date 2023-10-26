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هرب من موقع الحادث

مسلح يقتل 22 ويصيب 60 في ولاية الأمريكية

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
مسلح يقتل 22 ويصيب 60 في ولاية الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شبكة “إن.بي.سي نيوز” نقلاً عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين، أمس الأربعاء، في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية ماين الأمريكية.

إطلاق نار عشوائي

وكانت شرطة ولاية ماين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل.

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وقالت شرطة ولاية ماين على منصة إكس “هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حالياً تحقيقاً في مواقع متعددة”.

ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه به على فيسبوك قائلاً إنه طليق.

أوصاف المشتبه به

وطلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به، وهو رجل ملتح يرتدي قميصاً طويل الأكمام وسروال جينز وكان يحمل بندقية في موقع إطلاق النار.

وأصدر مركز ماين الطبي في لويستون بياناً قال فيه إنه “يستجيب لوقوع إصابات كثيرة وإطلاق نار عشوائي” وينسق مع مستشفيات المنطقة لاستقبال المرضى.

ولويستون جزء من منطقة أندروسكوجين وتقع على بعد نحو 56 كيلومتراً شمالي بورتلاند، أكبر مدينة في ماين. وأفادت صحيفة صن جورنال، نقلاً عن متحدث باسم شرطة لويستون، بوقوع إطلاق نار في ثلاثة مواقع مختلفة.

وقال مسؤول في واشنطن إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث وسيواصل تلقي المستجدات.

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