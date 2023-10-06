مسنة تكشف محاولة والديها قتلها بـ إبرة بعد 80 عامًا

اكتشفت مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا محاولة والديها قتلها بينما كانت طفلة باستخدام إبرة غرسوها في رأسها وهي لا تزال رضيعة.

سلاح الجريمة إبرة

وعثر الأطباء خلال فحص بالتصوير المقطعي على إبرة بطول ثلاثة سنتيمترات موجودة منذ ثمانين عاماً داخل دماغ امرأة مسنّة في أقصى الشرق الروسي.

ويعتقد الأطباء أن المرأة تعرضت لمحاولة قتل فاشلة نفذها والداها خلال طفولتها، وقالوا إنهم لم يحاولوا إزالة الإبرة خشية أن يفاقم ذلك حالتها. وقالت إدارة الصحة المحلية في منطقة سخالين الروسية النائية إنّ “مثل هذه الحالات كانت شائعة خلال سنوات المجاعة”.

لا شكوى من الصداع

والغريب في الأمر أن المريضة وعلى مدى 80 عاماً لم تشتكِ من أية أعراض ولم تعانِ من الصداع، ولم تكن تواجه أي خطر، وبعد اكتشاف الحالة تم وضع حالتها تحت مراقبة الطبيب المعالج.

وقالت إدارة الصحة المحلية “لقد اخترقت الإبرة الفص الجداري الأيسر، لكن لم يكن لها التأثير المقصود، ولهذا السبب نجت الفتاة من محاولة القتل”.

المجاعة في روسيا

يذكر أن روسيا عاشت مجاعة شديدة في عام 1921، واستمرت حتى عام 1922، وقد أدت هذه المجاعة إلى مقتل ما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص في مناطق الفولغا ونهر الأورال، كما أدت المجاعة إلى هجرة السكان بحثاً عن الطعام وقد اضطر بعضُهم إلى أكل العشب والتراب والحيوانات الأليفة بل قد لجأ بعضُهم إلى أكل لحوم البشر.