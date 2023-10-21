مشاهد جوية صادمة تكشف حجم الدمار في غزة

تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة ولقطات جوية، حجم الأضرار التي أحدثها الانفجار المميت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي قلب الدبلوماسية رأساً على عقب وأدى إلى زيادة التوترات في المنطقة.

لقطات جوية لغزة

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الصور التي ظهرت من مذبحة الأربعاء تظهر سيارات محترقة وموقف سيارات محترق بالمستشفى. وقالت الوزارة في بيان إنه من المتوقع العثور على المزيد تحت الأنقاض.

وأظهرت أيضًا الصور الجوية عدد المنازل التي قصفت وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع المحاصر، حيث تهاوت المباني جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الهجمات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

حجم الدمار في غزة