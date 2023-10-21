مشاهد جوية صادمة تكشف حجم الدمار في غزة

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة ولقطات جوية، حجم الأضرار التي أحدثها الانفجار المميت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي قلب الدبلوماسية رأساً على عقب وأدى إلى زيادة التوترات في المنطقة.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الصور التي ظهرت من مذبحة الأربعاء تظهر سيارات محترقة وموقف سيارات محترق بالمستشفى. وقالت الوزارة في بيان إنه من المتوقع العثور على المزيد تحت الأنقاض.
وأظهرت أيضًا الصور الجوية عدد المنازل التي قصفت وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع المحاصر، حيث تهاوت المباني جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الهجمات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
مشاهد جوية "صادمة" تظهر حجم الدمار في قطاع #غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/HGzZ60N5FO
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 21, 2023