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30 % من المناطق السكنية في القطاع تم تدميرها

مشاهد جوية صادمة تكشف حجم الدمار في غزة

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
مشاهد جوية صادمة تكشف حجم الدمار في غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة ولقطات جوية، حجم الأضرار التي أحدثها الانفجار المميت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي قلب الدبلوماسية رأساً على عقب وأدى إلى زيادة التوترات في المنطقة.

لقطات جوية لغزة

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الصور التي ظهرت من مذبحة الأربعاء تظهر سيارات محترقة وموقف سيارات محترق بالمستشفى. وقالت الوزارة في بيان إنه من المتوقع العثور على المزيد تحت الأنقاض.

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وأظهرت أيضًا الصور الجوية عدد المنازل التي قصفت وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع المحاصر، حيث تهاوت المباني جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الهجمات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

حجم الدمار في غزة

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: “بحسب وزارة الإسكان في غزة، فإن ما لا يقل عن 30% من جميع العقارات السكنية في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة “حماس” الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق “حماس”، فجر السبت الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” متوعدة “حماس” بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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