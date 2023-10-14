مشاهد مذهلة لأول كسوف حلقي للشمس في 2023

يشهد العالم، اليوم السبت، الكسوف الحلقي الأول للشمس في عام 2023، حيث يظهر القمر وهو يمر بين الشمس والأرض فيما يسمى بـ حلقة النار لكسوف الشمس.

كسوف الشمس الحلقي

وأظهرت الصور اصطفاف القمر والشمس فيما يسميه العلماء كسوف الشمس الحلقي، حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل ويترك حلقة رائعة من ضوء الشمس مرئية، مما يعطيها مشهدًا رائعًا لـ “حلقة النار”.

وسيكون كسوف الشمس مرئيًا في ثماني ولايات أمريكية من أوريغون إلى تكساس، قبل أن ينتقل إلى المكسيك وأجزاء أخرى من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وينتهي في البرازيل بعد خمس ساعات من ظهوره. والتي يمكن مشاهدتها مباشرة عبر رابط تتيحه وكالة ناسا من خلال موقع Space.com.

موعد بدء الكسوف الحلقي

ويبدأ الكسوف الحلقي للشمس في الـ 5:59:32 مساءً، وتستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريبًا، وأشار موقع سبيس إلى أن الكسوف الحلقي التالي سيحدث في 2 أكتوبر 2024.

ويُرى الكسوف حلقيًا في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكولومبيا، والبرازيل، وأمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى)، ويُمكن جزئيًا في (غرب قارة إفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

كيفية حدوث كسوف الشمس الحلقي

وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصًا أسود هو القمر، ويحدث الكسوف الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.