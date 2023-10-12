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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشاهد ولقطات مذهلة لتدفق شلالات السليمات شمال شرق مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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سحب رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل.

الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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