مشاهد مروعة لأعنف زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين

تحولت مناطق سكنية لتلال من الركام، بعدما تعرض غرب أفغانستان أمس السبت لأعنف الزلازل التي ضربت المنطقة منذ عقدين، بعدما أسقط أكثر من 2000 شخص وأدى إلى إصابة أكثر من 9000 آخرين.

ونشرت وكالات الأنباء العالمية ومواقع الأخبار، صورًا لسقوط الضحايا وفيديوهات للبحث عن الناجين أسفل الأنقاض، فيما أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي غرب أفغانستان، فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية عميقة.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، أمس السبت، على بعد 25 ميلًا غرب مدينة هيرات في مقاطعة هيرات الغربية، والذي يعد ثالث أكبر زلزال يضرب البلاد، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

The number of victims of the earthquake in Afghanistan exceeds 2,000

It was stated that more than 9,000 people were injured. Several strong earthquakes hit Afghanistan yesterday, the strongest at the epicenter measuring 6.3 degrees on the Richter scale pic.twitter.com/XyKGHNSYqh

