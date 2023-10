مشاهد مروعة لثالث أقوى إعصار في العالم يضرب تايوان

تتعرض منطقة جنوب تايوان لثالث أقوى إعصار في العالم، وهو المعروف باسم كوينو الذي غير مساره نحو الجنوب، وجلب رياحاً عاتية غير مسبوقة لجزيرة تابعة لتايوان. وهو ثاني إعصار يضرب المنطقة خلال شهر.

قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية (CWA) لصحيفة “الجارديان” البريطانية، إن هذه هي أقوى عاصفة رياح يتم تسجيلها في تايوان منذ عام 1986. وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن العاصفة دمرت مقياس شدة الريح في الجزيرة.

ويبدو أن العاصفة هي ثالث أقوى عاصفة مسجلة على مستوى العالم، حيث سُجلت أقوى عاصفة في عام 1996، داخل جزيرة بارو في غرب أستراليا والتي تبلغ سرعتها 408 كم/ساعة، كما حطم الرقم القياسي المسجل في عام 1934 عندما تم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 372 كم/ساعة في الولايات المتحدة على جبل واشنطن في نيو هامبشاير.

Typhoon Koinu hits Taiwan at 213mph in outer region causing hundreds of injuries and damage to buildings.

