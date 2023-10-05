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إصابة أكثر من 190 شخصًا

مشاهد مروعة لثالث أقوى إعصار في العالم يضرب تايوان

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
مشاهد مروعة لثالث أقوى إعصار في العالم يضرب تايوان
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتعرض منطقة جنوب تايوان لثالث أقوى إعصار في العالم، وهو المعروف باسم كوينو الذي غير مساره نحو الجنوب، وجلب رياحاً عاتية غير مسبوقة لجزيرة تابعة لتايوان. وهو ثاني إعصار يضرب المنطقة خلال شهر.

أقوى عاصفة تضرب البلاد

قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية (CWA) لصحيفة “الجارديان” البريطانية، إن هذه هي أقوى عاصفة رياح يتم تسجيلها في تايوان منذ عام 1986. وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن العاصفة دمرت مقياس شدة الريح في الجزيرة.

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ويبدو أن العاصفة هي ثالث أقوى عاصفة مسجلة على مستوى العالم، حيث سُجلت أقوى عاصفة في عام 1996، داخل جزيرة بارو في غرب أستراليا والتي تبلغ سرعتها 408 كم/ساعة، كما حطم الرقم القياسي المسجل في عام 1934 عندما تم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 372 كم/ساعة في الولايات المتحدة على جبل واشنطن في نيو هامبشاير.

إعصار كوينو يضرب تايوان

ووصل إعصار “كوينو”، والتي تعني “جرو” باللغة اليابانية، إلى اليابسة في شبه جزيرة هنغتشون في أقصى جنوب تايوان كإعصار من الفئة الرابعة. وذكرت خدمات الإطفاء أن 190 شخصًا أصيبوا، معظمهم في مدن الساحل الغربي، بما في ذلك تايتشونغ وتاينان وكاوشيونغ.

وقال مركز عمليات الطوارئ في تشيايي إن بعض المصابين بينهم أشخاص كانوا يركبون دراجاتهم البخارية وسقطوا بسبب الرياح القوية أو أصيبوا بسبب سقوط الأشجار. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 62 ألف منزل وشركة بحلول منتصف نهار الخميس، بحسب “الجارديان”.

إصابات وخسائر كبيرة

وتظهر مقاطع الفيديو على الإنترنت أضرارًا كبيرة في المنازل وواجهات المتاجر على طول المناطق الساحلية. ودفعت العاصفة السلطات إلى إغلاق المدارس والمكاتب في معظم أنحاء تايوان، وتم إلغاء الرحلات الداخلية.

ويعد كوينو هو الإعصار الثاني الذي يصل إلى اليابسة في تايوان هذا العام، بعد أن ضرب هايكوي الجزيرة في سبتمبر، مما أدى إلى انهيارات أرضية وعمليات إجلاء جماعية وعشرات الإصابات. ولم يضرب أي إعصار تايوان بشكل مباشر منذ أربع سنوات، على الرغم من موقعه في منطقة عاصفة استوائية نشطة.

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